Alles Bitten und Flehen half nichts. Graf Wilhelm von Henneberg blieb unerbittlich gegen die Aufständischen, die im Juli 1525 zur Hinrichtung auf den Meininger Marktplatz geführt wurden. Verurteilter nach Verurteilter musste vor den Henker treten, der sein scharfes Schwert niedersausen ließ. Auch der Meininger Pfarrer Michel Kellermann entging der Enthauptung nicht. Den ganzen Tag blieben die Körper der Hingerichteten zur Abschreckung auf dem Marktplatz liegen, bevor sie auf dem damaligen Gottesacker (heute Teil des Englischen Gartens) in einer Grube ihre letzte Ruhe fanden.