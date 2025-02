Über den Dächern eines verschneiten Ringberghotels heißt Oberbürgermeister André Knapp die Teilnehmer und Veranstalter der bereits 17. Geschichtsmesse in Suhl willkommen. Von Donnerstag bis Samstag findet die Veranstaltung des Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur statt. In diesem Jahr läuft die Messe unter dem Titel: „Was ist Deutschland? Einheit und Vielheit 35 Jahre nach der deutschen Vereinigung in Europa“. Rund 300 Teilnehmer haben sich zu dem Fachkongress angemeldet.