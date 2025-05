Millionen von Familiengeschichten

"Die Verbrechen des Nationalsozialismus während des Zweiten Weltkrieges sind ein Teil von Millionen Familiengeschichten in ganz Europa", betont Museumsleiter Daniel Logemann. Die Frage "Was hat diese Geschichte mit mir zu tun?" sei deshalb auch heute noch aktuell. "Sie kann über alle Unterschiede von Erinnerungen hinweg zu einer gemeinsamen Verständigung führen", so Logemann.