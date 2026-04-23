Mehrfach galt er als unaufspürbar, mehrfach hielt er eine ganze Haftanstalt in Atem – und doch kehrte er jedes Mal wieder hinter die dicken Mauern des Zuchthauses von Untermaßfeld zurück: Karl Präßler. Um die Wende zum 20. Jahrhundert war sein Name im gesamten Strafvollzug bekannt. Die Henneberger Zeitung berichtete über ihn, Beamte verzweifelten an ihm und Gerichtssäle füllten sich allein wegen seiner Person. Präßler ging als „Ausbrecherkönig“ in die Geschichte des Untermaßfelder Gefängnisses ein – nicht wegen eines einzigen spektakulären Fluchtversuchs, sondern wegen einer ganzen Reihe davon, die fast immer auf ebenso dreiste wie rätselhafte Weise gelangen.