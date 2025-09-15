Geschichte Vor 60 Jahren: Wie ein Konzert der Rolling Stones eskalierte

"Das Eingehen eines Risikos"

Nach den Randalen gibt Innensenator Heinrich Albertz ein Fernsehinterview. Der SPD-Politiker trägt Krawatte, legt die Hände gefaltet in den Schoß und neigt den Kopf leicht. Ob es Erwägungen gegeben habe, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen zu verbieten? Denn es hätten ja "Erfahrungen" aus dem In- und Ausland vorgelegen.

"Ja, also ich sag' ganz ehrlich: Ich habe mir das sehr überlegt, ob ich nicht einfach verbieten sollte", sagt Albertz. "Wenn ich es dann nicht getan habe, dann war es also das Eingehen eines Risikos." Er habe geglaubt, es würde an der frischen Luft und mit ein bisschen Regen freundlicher vorbeigehen.

Dem Regen, sagt der Moderator, habe man doch nachhelfen können - mit den aufgestellten Wasserwerfern. Sei die Polizei zu zurückhaltend gewesen? Er wolle sich bei der Bewertung zurückhalten, entgegnet Albertz. Es sei überhaupt eine Zumutung gewesen, Beamte für einen solchen Zweck einzusetzen. "Wir sind also für all solchen Quatsch zuständig." Auch in der DDR werden die Ausschreitungen im Berliner Westen thematisiert und inmitten des Kalten Kriegs für eigene Zwecke genutzt.

Die Rückkehr der Stones

Die Stones werden zu einer der größten Bands der Geschichte und kehren noch ein paar Mal in die Waldbühne zurück. Zuletzt 2022. Gefeiert werden sie da immer noch. Die Waldbühne bleibt ganz.