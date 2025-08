Geschichte Vor 50 Jahren in Erfurt: Algerier durch die Stadt gehetzt

In der DDR unter der Decke gehalten

Den Grund dafür, dass die sich in aller Öffentlichkeit abspielenden Ausschreitungen von Erfurt so lange unter dem Radar blieben, sieht Schüle darin, dass sie von den offiziellen DDR-Stellen unter der Decke gehalten wurden. Die DDR-Staatssicherheit habe die Übergriffe zwar sehr genau protokolliert, verhinderte aber, dass darüber in der DDR gesprochen wurde. "Denn dass es Rassismus auch in der DDR gab, war ja ein Tabu, das bis heute nachwirkt." Es habe maßgeblich dazu beigetragen, dass es in Ostdeutschland nie zu einer umfassenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Rassismus in der Gesellschaft gekommen sei. Heute begünstige dies den hohen Zuspruch für rechtsextreme und rassistische Einstellungen in Ostdeutschland.