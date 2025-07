Wo man sich melden kann

Wer zu Hause noch einen DDR-Schatz findet, kann sich an das Museum wenden. Am einfachsten gehe das per E-Mail mit einem Foto oder einer kurzen Beschreibung, hieß es. "Wir melden uns dann schnellstmöglich mit Danksagung und Bestätigung oder Absage zurück." Im Museum vor Ort werden keine Produkte angenommen.