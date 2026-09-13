„Über sieben Brücken musst du gehen“ – in Meiningen ist das leicht möglich, die Auswahl ist groß. Über 50 Brücken gibt es in der Stadt. Sie überspannen Werra, Bleichgräben, Mühlgraben oder Schlossmühlgraben, sind aus Stein, Eisen, Holz oder Beton gebaut. Über die ältesten Brücken schlenderten schon zu Herzogszeiten die Ururgroßeltern von einem Ufer zum anderen. An einigen hat der Zahn der Zeit mittlerweile gefährlich genagt. Dazu gehört die Werrabrücke in der Henneberger Straße, die erst zu DDR-Zeiten errichtet wurde. Auch wenn die Nachricht noch nicht offiziell ist: Eine kürzlich erfolgte Prüfung durch Experten soll ihren maroden Zustand offenbart haben. Die Konsequenz: Die wichtige Meininger Brücke, über die täglich Tausende Fahrzeuge rollen, soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.