Das vom Karnevalsverein organisierte „Brennerfest“ bot erstmals einen historischen Rundgang durch den Ort – mit aufschlussreichen Einblicken in Wümbachs lange und stolze Geschichte. Wie viele Brennerfeste bereits gefeiert wurden, ist unklar. Sicher ist jedoch: Sie begannen erst in jüngerer Zeit, nachdem die einst brennende und übel riechende Mülldeponie vor dem Ort in Richtung Bücheloh umweltgerecht saniert worden war. Der Name „Brenner“ – mit all seinen Assoziationen – und das Fest, das traditionell mit einem nunmehr kontrollierten Feuer am Samstagabend beginnt, sind geblieben. Ebenso der große Zuspruch zum ersten Dorffest unter freiem Himmel im Mai.