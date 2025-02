Die Stadt Sonneberg erinnerte am Freitag an die Opfer der Bombardierung am 14. Februar 1945. Bürgermeister Heiko Voigt hielt eine Rede am Gedenkstein auf dem Hauptfriedhof. „Wir erinnern uns an das Leid und die Verluste, die das Bombardement über unsere Stadt gebracht hat. Es ist unsere Aufgabe, die Erinnerung wachzuhalten – nicht nur an die Zerstörung, sondern auch an den Wiederaufbau und den Mut der Menschen, die nicht aufgaben. Sonneberg gedenkt der Opfer und mahnt damit für den Frieden“, sagte der Bürgermeister. „Die Ereignisse aus der Vergangenheit erinnern uns daran, dass Frieden kein Selbstläufer ist. Er erfordert Engagement, Dialog und die Bereitschaft, über Grenzen und Unterschiede hinweg zusammenzuarbeiten. In einer Welt, die von Konflikten und Krisen geprägt ist, müssen wir uns gemeinsam für eine Kultur des Respekts, der Toleranz und der Verständigung einsetzen“, so Voigt.