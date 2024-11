Geschichte: Rund 70 Künstler wollen Reichsadler in Ulm neu gestalten

Ulm - Rund 70 Bewerbungen sind bei einem Kunstwettbewerb für die neue künstlerische Gestaltung eines Reichsadlers am Finanzamt Ulm, einem NS-Überbleibsel, eingegangen. In einem zweitägigen Auswahlverfahren würden nun die besten Bewerber ausgesucht, sagte der Ulmer Amtsleiter des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Tilmann Häcker. Die ausgewählten Künstlerinnen und Künstler dürften voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 ihre Entwürfe abgeben. In der Vergangenheit war die Rede von einem Budget in Höhe von voraussichtlich bis zu 10.000 Euro.