Geschichte Merkels Appell beim "Ermutiger" Biermann

Berlin - Es geht um ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte der DDR - die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann 1976. Aber am Ende kommt Angela Merkel auf die Gegenwart im Herbst 2026 zu sprechen. "Wir als Bürger müssen wieder laut und entschieden für diesen Staat eintreten", sagt die Ex-Kanzlerin von der CDU - und fügt hinzu: "Es ist ein Kampf für etwas, für das man glücklicherweise nicht verfolgt wird. Aber damit man nicht eines Tages verfolgt wird, muss man sich heute für die Werte unseres Staates engagieren."