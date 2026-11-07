Geschichte Merkels Appell beim "Ermutiger" Biermann

Biermann wird dann auf der Kinobühne gefragt, wie er und Merkel zueinander stehen. "Wenn Leute über sie schimpfen, dann verteidige ich sie", sagt er direkt als Erstes. Sie seien eben befreundet. Und allmählich habe er gelernt, dass man das auch dann sein könne, wenn man verschiedene Meinungen hat. "Das setzt natürlich voraus, dass man die Feigheit vor dem eigenen Freund überwindet." Toleranz habe er in der Diktatur nicht lernen können, dann aber im Westen. "Das kommt mir bei der Beziehung zu Angela Merkel sehr zugute."