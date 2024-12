München - Die Stiftung Bayerische Gedenkstätten pachtet den ehemaligen KZ-Steinbruch Wurmstein in Flossenbürg und will ihn künftig für Besucher zugänglich machen. Der Pachtvertrag mit den Bayerischen Staatsforsten wurde am Dienstag unterzeichnet. Damit könne die Bedeutung dieses Ortes bewahrt und sichtbar gemacht werden, sagte Stiftungsdirektor Karl Freller.