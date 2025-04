Geschichte KZ Flossenbürg - Zwangsarbeit für Prachtbauten bis zum Tod

Rund 100.000 Menschen waren zwischen 1938 und 1945 in Flossenbürg und den fast 80 Außenlagern inhaftiert, darunter auch der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, der kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges im KZ starb. 30.000 Häftlinge kamen dort ums Leben. Am 23. April 1945 befreiten Soldaten der US-Armee das KZ in der Oberpfalz.