Anstand in der Diktatur

Ausführlicher fallen Schilderungen aus dem gemeinsamen privaten Leben aus. Sauer berichtet, wie ihm die fünf Jahre jüngere Angela im Zentralinstitut für physikalische Chemie in Berlin-Adlershof auffiel - als einzige Frau, mit ihrer kommunikativen Art, oft rauchend in Konferenzpausen. Aus kollegialer Freundschaft sei mehr geworden: "Wir wurden ein Paar und lebten zusammen." Ausgiebig erzählt Sauer von der Sanierung eines von Merkel gekauften verfallenen Hauses in der Uckermark und den Wagner-Festspielen in Bayreuth.

Im Zentrum des Buches stehen aber das Aufwachsen in der DDR-Gesellschaft auch mit Annäherungsversuchen der Staatssicherheit und die Etappen seiner Forscherkarriere vor und nach der Wende. Den Mauerfall am 9. November 1989 ("Der glücklichste Tag in meinem Leben") erlebte Sauer am Fernseher während eines Forschungsaufenthalts in Karlsruhe. "Wir haben unsere beruflichen Ambitionen nicht aufgegeben und die SED-Diktatur mit Anstand überstanden - ein richtiges Leben gelebt", schreibt er. "Eine solche existenzielle Erfahrung fehlt vielen, die uns in der Ost-West-Diskussion anmaßend gegenübertreten."