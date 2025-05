Im Januar hatte ein offener Brief der Holocaust-Überlebenden an den damaligen Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz für Schlagzeilen gesorgt. Vor der Abstimmung über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz hatte sie an Merz appelliert, dieses nicht gemeinsam mit der AfD zu beschließen. "Tun Sie es nicht, Herr Merz", hieß es in dem Brief. Das Gesetz fand letztlich keine Mehrheit im Parlament.