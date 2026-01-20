Mehr als eine halbe Million Besucher strömen jährlich ins FC-Bayern-Museum nach München, im Deutschen Museum wurden 2024 sogar 1,5 Millionen Leute gezählt. Es sind Gästezahlen, mit denen sich die drei Zella-Mehlis Museen natürlich nicht messen können. Hier freut man sich über kleine Erfolge: Im vergangenen Jahr schauten sich mehr Leute in den Ausstellungen um als 2024, nämlich 1431. Insgesamt waren 7728 Geschichtsinteressierte im Stadtmuseum in der Beschußanstalt, in der Gesenkschmiede und im Benshäuser Heimatmuseum zu Gast, darunter 1411 Kinder.