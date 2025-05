Professor deutet Bezug zu Trump an

Professor Carter nannte es einen glücklichen Zufall, dass an der von US-Präsident Donald Trump unter Druck gesetzten Universität ein Dokument gefunden wurde, in dem festgelegt wird, dass kein Herrscher über dem Gesetz stehe. "Er kann dir nicht einfach dein Land wegnehmen, sondern muss sich auch an die Gesetze halten", sagte Carpenter der "Washington Post". Trump wirft der Uni vor, links, woke und antisemitisch zu sein und will sie mehr an die Kandare nehmen.