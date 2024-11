Rund 4000 Jugendliche in Torgau im geschlossenen Jugendwerkhof

In der DDR wurden Tausende junge Menschen in Umerziehungsheime gesteckt. Allein rund 4.000 Jugendliche wurden zwischen 1964 und 1989 nach Torgau in den einzigen Geschlossenen Jugendwerkhof der DDR gebracht. Seit 2009 arbeitet eine Dauerausstellung in der Gedenkstätte den Lebensalltag und die Gefühlswelt der jungen Menschen auf. Bis heute wurden 265.000 Besucher gezählt.