Straubing (dpa/lby) - Rund 700 Holocaust-Überlebende versammelten sich vor 80 Jahren in Straubing zu einem jüdischen Gottesdienst - einem der ersten in Bayern nach der Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten. So berichtet es Anna Zisler, Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Straubing-Niederbayern. Am Sonntag (14.00 Uhr) sind Juden und Nicht-Juden zu einer Gedenkfeier vor der Straubinger Synagoge eingeladen.