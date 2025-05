Historisches Bekenntnis in Stein gemeißelt

Der Straubinger Historiker und Bürgermeister Werner Schäfer erinnerte an den früheren Vorsteher der jüdischen Gemeinde, der bei der Einweihung der Synagoge 1907 von einem über alle religiösen Bekenntnissen hinweg "gemeinsamen Geist wahren Menschentums" gesprochen habe. Der damalige Bürgermeister Franz von Leistner habe an der Synagoge ein Bekenntnis einmeißeln lassen: "Es sei meine und all meiner Nachfolger heiligste Pflicht, dieses Gotteshaus in ihre Obhut zu nehmen."