Geschichte: Fünf Briefe der Gräfin Cosel kehren nach Stolpen zurück

Stolpen (dpa/sn) - Burg Stolpen hat fünf Briefe der legendären Gräfin Cosel (1680-1765) als Schenkung erhalten. Damit kehren einige Handschriften an ihren Entstehungsort zurück. Die in Ungnade gefallene Mätresse von August dem Starken war am Heiligabend 1716 nach Stolpen in die Verbannung geschickt worden. Hier verbrachte Anna Constantia von Cosel bis zu ihrem Tod noch 49 Jahre. In den Briefen macht die Gräfin finanzielle Ansprüche geltend und geht auch auf ihre Gefühlswelt in einem Leben hinter Mauern ein.