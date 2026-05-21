Geschichte erleben: Mühlentag am Pfingstmontag

Pfingstmontag, 25. Mai, ist Internationaler Mühlentag. Auch im Landkreis Sonneberg öffnen an diesem Tag zwei Mühlen ihre Türen. Ab 11 Uhr hat die Steinersmühle im Neumannsgrund mit Museum zur Mühlengeschichte an der Grümpen geöffnet. Es gibt Bratwurst, Kaffee und Kuchen und jede Menge Informationen zu den Mühlen im Neumannsgrund sowie zur einstigen Rauchwarenzurichterei. Die Anfänge der Mühlengeschichte dort gehen bis in die Zeit des Goldbergbaues im 16. Jahrhundert zurück.