 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Mühlentag am Pfingstmontag

Geschichte erleben Mühlentag am Pfingstmontag

Zum Internationalen Mühlentag am Pfingstmontag öffnen die Steinersmühle im Neumannsgrund und die Äußere Mühle in Schalkau ihre Türen.

Geschichte erleben: Mühlentag am Pfingstmontag
1
Die Steinersmühle im Neumannsgrund beteiligt sich am Mühlentag. Foto: Archiv/mad

Pfingstmontag, 25. Mai, ist Internationaler Mühlentag. Auch im Landkreis Sonneberg öffnen an diesem Tag zwei Mühlen ihre Türen. Ab 11 Uhr hat die Steinersmühle im Neumannsgrund mit Museum zur Mühlengeschichte an der Grümpen geöffnet. Es gibt Bratwurst, Kaffee und Kuchen und jede Menge Informationen zu den Mühlen im Neumannsgrund sowie zur einstigen Rauchwarenzurichterei. Die Anfänge der Mühlengeschichte dort gehen bis in die Zeit des Goldbergbaues im 16. Jahrhundert zurück.

Nach der Werbung weiterlesen

Eine Mühlengeschichte bis ins späte Mittelalter hat auch die Stadt Schalkau zu bieten. 1516 wurde die „äußere Mühle“ in der Bahnhofstraße erstmals schriftlich erwähnt. Mühlengebäude und Mühlentechnik sind als Kulturdenkmal gelistet. Wer sich für diese Mühle interessiert, kann vorbeischauen, die Bewohner sind da.