Geschichte der MigrationSchweina blickt in die Vergangenheit
Rainer Koch 10.02.2026 - 13:27 Uhr
Der Verein Ortschronik Schweina beleuchtet zum Tag der Archive Auswanderung und Vertreibung. Einblicke in bewegte Zeiten erwarten die Besucher.
Der bundesweite Tag der Archive 2026 steht unter dem Motto „Alte Heimat – neue Heimat“. Der Verein Ortschronik Schweina beteiligt sich mit zwei Veranstaltungen. Thematisiert werden die Auswanderung im 19. Jahrhundert sowie Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg.