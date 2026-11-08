Geschichte Das Exil ist überall - Berlins neues Museum schlägt Brücken

Berlin - Die Metropole Berlin, heute Fluchtpunkt für Migranten aus aller Welt, war während der Nazidiktatur ein Schreckensort, dem viele Menschen entfliehen mussten oder wollten. Diesen Schicksalen, etwa von Juden, Homosexuellen oder Oppositionellen, widmet sich seit kurzem das Exilmuseum. Wichtig ist dem Team um Direktorin Ruth Ur, nicht nur ins Gestern zu blicken, sondern auch auf Exil-Biografien von heute – und dazu auf die oft unterschätzte Zerbrechlichkeit von Freiheit und Demokratie in Deutschland. "Die Bedingungen können sich schnell ändern. Und das wollen wir zeigen", sagt sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur.