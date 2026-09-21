Deutsch-deutsches Gemeinschaftsprojekt

Der Wiederaufbau entwickelte sich zu einem deutsch-deutschen Gemeinschaftsprojekt. Eine offizielle Zusammenarbeit zwischen Ost und West gab es aber währenddessen kaum. "Vieles lief über persönliche Kontakte und Unterhändler", erklärt Elevi.

Für sie zeigt die Geschichte des Brandenburger Tores, wie eng Architektur und Politik miteinander verbunden sein können. "Es ist nie nur ein Bauwerk gewesen", sagt sie. Immer wieder hätten unterschiedliche Herrschaftssysteme versucht, das Tor für ihre Zwecke zu nutzen. "Die DDR hat dieses Symbol verdreht, um es einzupassen in ihre Selbstdarstellung", sagt Elevi. "Schon vor dem Mauerbau stilisierte die DDR das Bauwerk zum "Friedenstor" und zum Symbol des gerechten Kampfes gegen westliche Aggression."

Dabei trug das Brandenburger Tor diesen Namen bereits bei seiner Eröffnung 1791. Friedrich Wilhelm II. habe mit dem Bau einen außenpolitischen Erfolg gefeiert, erklärt Elevi. Seine Truppen hatten einen von Frankreich unterstützten Aufstand in den Niederlanden beendet und nach seinem Verständnis den Frieden wiederhergestellt.

Vom Friedenstor zur Show-Kulisse

Der Pariser Platz am Brandenburger Tor war im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Schauplatz historischer Ereignisse. Dort tobten Kämpfe der Märzrevolution 1848. Die Nationalsozialisten nutzten das Tor zur Selbstinszenierung mit Fackelmärschen. Auch am Tag des Mauerfalls 1989 wurde das Brandenburger Tor erneut zum Schauplatz der Geschichte. "Dabei gab es dort nicht einmal einen Grenzübergang", so Elevi.

Heute ist das lange Jahre unzugängliche Tor Mittelpunkt vieler

Großveranstaltungen. Elevi sieht diese Entwicklung kritisch und nennt sie "Endstation Showgigant". "Das Tor wird meistens zugestellt, man sieht es meistens gar nicht mehr, nur noch riesige Bühnenaufbauten und Bildschirme, das ist so auswechselbar und beliebig", so die Historikerin. Die eigentliche Bedeutung des Tores gehe verloren.

"Ich wünsche mir für Berlin, dass das Tor nicht nur am Berliner Kultursenat hängt, sondern einem geeigneten Museum zugeordnet wird, das es historisch und politisch einordnet", so die Historikerin. Am Tor informiere lediglich eine Informationstafel über die Geschichte. Diese trage seiner Bedeutung aber einfach keine Rechnung.