Regensburg (dpa/lby) - Die Ruhmeshalle Walhalla bei Regensburg, die Neue Pinakothek in München und die Befreiungshalle Kelheim sind drei steinerne Zeugen der Regenschaft König Ludwigs I. in Bayern. Der Monarch ist unter anderem als "großer Baumeister" in die Geschichte eingegangen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Eröffnung der Bayerischen Landesausstellung in Regensburg sagte.