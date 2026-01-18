Geschichte Barocker Prunkraum im Schloss Zeitz erstrahlt in neuem Glanz

Maria Amalia von Brandenburg, Prinzessin aus dem Hause Hohenzollern und später Gemahlin von Herzog Moritz Wilhelm, prägte die Residenz Zeitz in besonderer Weise, wie es hieß. Sie engagierte sich für die kulturelle und gartenkünstlerische Weitergestaltung des Schlosses und ließ unter anderem einen Lustgarten mit Orangerie nach niederländischem Vorbild anlegen.