Die Landesausstellung, die bis Oktober zu sehen ist, widmet sich der sozialen, politischen und kulturellen Umbrüche vor 500 Jahren und beleuchtet die Ereignisse sowie historische Persönlichkeiten wie Thomas Müntzer. Müntzer führte aufständische Bauern an, die unter dem Einfluss der Reformation gegen Leibeigenschaft, hohe Pachtabgaben und für mehr religiöse Freiheit rebellierten. Nach einer Niederlage des Bauernheers in der Schlacht von Bad Frankenhausen 1525 wurde Müntzer in Mühlhausen hingerichtet.