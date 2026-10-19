Geschichte Auschwitz-Überlebender Höllenreiner gestorben

Die Autorin Anja Tuckermann hat seine Geschichte dokumentiert in dem Buch "Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er war". "Nach der Befreiung blieb er völlig entkräftet auf einer Landstraße liegen und wurde von befreiten Französinnen gerettet und nach Frankreich mitgenommen", schreibt sie über seine Flucht. "Dort lebte er in einer Pflegefamilie, die das schwer traumatisierte Kind liebevoll aufgenommen hatte, bis Ende 1946 seine leibliche Familie in München gefunden und er mit ihr wiedervereint werden konnte."