Geschichte Auschwitz-Überlebender Höllenreiner gestorben

Mettenheim/München (dpa/lby) - Der Auschwitz-Überlebende Hermann Höllenreiner ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das teilten der Hanser Verlag in München und das Internationale Auschwitz-Komitee mit. Demnach starb er am 16. Oktober im oberbayerischen Mettenheim bei Mühldorf am Inn im Kreise seiner Familie. Höllenreiner - von seiner Familie Mano genannt - stammte aus einer großen bayerischen Sinti-Familie und hatte das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau sowie die Lager Ravensbrück und Sachsenhausen überlebt.