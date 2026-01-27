Polens Staatschef: Auschwitz ist auch Symbol der Gleichgültigkeit

An der Gedenkfeier nahm auch Polens Präsident Karol Nawrocki teil. Der rechtskonservative Staatschef legte zuvor einen Kranz an einer Tafel ab, die an den ersten Transport polnischer Häftlinge in das Lager erinnerte. "Auschwitz ist ein Symbol für die Barbarei, aber auch für die Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod Unschuldiger", sagte Nawrocki. Es sei die Verpflichtung Polens, an die Tragödie des Holocausts zu erinnern, aber auch an das, was sich vor 1939 und nach 1945 ereignet habe. "Nur 15 Prozent der Täter aus deutschen Konzentrationslagern mussten sich später dafür verantworten. Die Welt hat viele Jahre lang den Kopf von dieser Tragödie weggedreht."