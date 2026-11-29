Die Inhalte sollten die christliche Prägung des Weihnachtsfestes zurückdrängen. Christliche Szenen und Figuren wichen Märchen und Tiergeschichten, bekannte Weihnachtslieder wurden umgedichtet. Der Kalender enthielt zudem nationalsozialistische Propaganda und bezog die Kinder in die Kriegserzählung ein.

Vom Kinderkalender zum Geschenk für Erwachsene

Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten die Adventskalender zurück. In den 1950er Jahren entwickelten sie sich in Westdeutschland zum Massenprodukt. In der DDR nahm das Angebot dagegen ab. Viele kleinere Verlage wurden nach IfaK-Angaben verstaatlicht oder mussten ihren Betrieb einstellen.

Die Motive hatten sich schon zuvor zunehmend von religiösen Darstellungen gelöst. Bis in die 1960er Jahre war in Westdeutschland allerdings häufig noch eine Krippenszene mit der Heiligen Familie hinter dem letzten Türchen zu sehen. In der DDR setzten Verlage dagegen verstärkt auf Sagen- und Märchenmotive.

Längst richten sich die Kalender nicht mehr nur an Kinder. Hinter den Türchen stecken inzwischen neben Süßigkeiten auch Kosmetik, Parfüm, Tee, Kaffee, Gewürze, Schmuck, Spielzeug oder Getränke. Trotz der Vielfalt bleibt Schokolade beliebt. Nach einer Analyse der Marktforscher von YouGov wurden 2025 in Deutschland 22,9 Millionen Süßwaren-Adventskalender verkauft. Ein Rückgang um 15 Prozent zum Vorjahr. Der durchschnittliche Preis stieg dagegen um 11,6 Prozent auf 8,38 Euro. Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Kalender mit Süßwaren, nicht auf den gesamten Markt.