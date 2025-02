Geschichte: Abwurfort von Weiße-Rose-Flugblättern in München ermittelt

München - An der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München gibt es neue Erkenntnisse zur Flugblattaktion der Geschwister Hans und Sophie Scholl. Nach einer Rekonstruktion der Ereignisse kann man nach Angaben der LMU nun die genaue Stelle bezeichnen, von der aus die Flugblätter der Weißen Rose am 18. Februar 1943 in den Lichthof der Universität flatterten. An dem Ort im zweiten Stock der Galerie rund um den Lichthof des Universitätsgebäudes erinnert jetzt ein Schild daran, als Ergänzung zur Gedenkstätte im Erdgeschoss.