Zum zweiten Mal wurden bei der Gedenkveranstaltung für einsam Verstorbene Spenden gesammelt mit dem Ziel, einsamen Pflegebedürftigen eine Freude zu bereiten. Und zum zweiten Mal kam mit diesem Spendenziel einiges an Geld zusammen. „Es sind erneut mehr als 400 Euro geworden“, kann Mitorganisatorin Katrin Gerteis von der Suhler Stadtverwaltung erfreut verkünden. Mit dem Geld und mit der Unterstützung von Helfern wurden Geschenke für insgesamt 76 einsame Pflegebedürftige besorgt.