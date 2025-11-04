 
  6. Endspurt für den Weihnachtsmann

Geschenke abgeben Endspurt für den Weihnachtsmann

Erik Hande

Die Spendenaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ endet bald. Bis 17. November müssen die Kartons mit Spielzeug abgegeben werden. Wo werden sie entgegen genommen?

In der Anna-Seghers-Bibliothek in Meiningen können die versandfertigen Geschenkkartons abgegeben werden. Foto: Erik Hande

Die Spendenaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ neigt sich dem Ende entgegen. Noch bis zum 17. November können, wie hier in der Kreis- und Stadtbibliothek in Meiningen, an verschiedenen Stellen die Geschenkkartons abgegeben werden. Diese treten in diesem Jahr ihre Reise unter anderem nach Polen, Lettland, Weißrussland, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien und in die Ukraine an. Die Weihnachtspakete sollen dort den Kindern, denen es nicht so gut geht, das Fest versüßen und Freude bereiten.

Geschenke für drei Altersklassen erbeten

Es wird gebeten, nur neues Spielzeug für Kinder, jeweils in den Altersklassen von zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis vierzehn Jahre, in die Kartons zu packen. Ebenso können gern Schulmaterialien, Kleidung oder auch Hygieneartikel verschenkt werden. Bitte möglichst keine flüssigen und zerbrechlichen Geschenke versenden.

Weitere Angaben zu den benötigten und gewünschten Geschenken und zu den Abgabestellen in der Nähe finden sich im Internet unter www.die-samariter.org.