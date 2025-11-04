Geschenke abgeben: Endspurt für den Weihnachtsmann

Die Spendenaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ neigt sich dem Ende entgegen. Noch bis zum 17. November können, wie hier in der Kreis- und Stadtbibliothek in Meiningen, an verschiedenen Stellen die Geschenkkartons abgegeben werden. Diese treten in diesem Jahr ihre Reise unter anderem nach Polen, Lettland, Weißrussland, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien und in die Ukraine an. Die Weihnachtspakete sollen dort den Kindern, denen es nicht so gut geht, das Fest versüßen und Freude bereiten.