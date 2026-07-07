Geschenk für Schulen: Sonneberg vergibt Spielmeile-Rucksäcke

Unsere Empfehlung für Sie Vogelschießen Solider Start am ersten Tag Erstmals mit einem Riesenrad startet das Sonneberger Volksfest in die Festwoche.

Die „Spielmeile“ und ihre teils interaktiven Stationen wurden konzipiert, um Kindern ihre Heimatstadt spielerisch näher zu bringen, zu entdecken und besser kennenzulernen. Die neuen Rucksäcke sind auf der Sonneberger Spielmeile der ideale Begleiter. Neben umfangreichen Informationen und Entdeckermaterialien wird das Angebot durch einen weiteren Rucksack ergänzt, der den beliebten Trendsport „Crossboccia“ leihweise in die Klassenzimmer bringt. Das Spiel kann so flexibel an den Stationen im Stadtzentrum, bei Ausflügen oder im regulären Sportunterricht eingesetzt und beim Mint-Koordinator ausgeliehen werden.