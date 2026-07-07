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  6. Sonneberg vergibt Spielmeile-Rucksäcke

Geschenk für Schulen Sonneberg vergibt Spielmeile-Rucksäcke

Die Stadtverwaltung übergibt 16 Entdecker-Rucksäcke an die Grundschule Oberlind. Weitere Einrichtungen können Pakete ab sofort kostenfrei anfordern.

Geschenk für Schulen: Sonneberg vergibt Spielmeile-Rucksäcke
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Schulleiterin Marika Schindhelm, der Hauptamtliche Beigeordnete Christian Dressel und zwei Schüler der Grundschule Oberlind nehmen die Spielmeile-Rucksäcke und Materialien in Empfang. Foto: Stadt Sonneberg/M. Kuhnt

Pünktlich vor dem Start der Sommerferien gibt es für die Schüler der Staatlichen Grundschule Oberlind Grund zur Freude: Vorige Woche übergaben der Hauptamtliche Beigeordnete Christian Dressel und Mint-Koordinator Marco Kuhnt insgesamt 16 „Spielmeile“-Rucksäcke – zwei Exemplare für jede Schulklasse. Die vielseitigen Materialien stehen ab sofort bereit, um die schulfreie Zeit im Hort sowie künftige Wandertage in die Sonneberger Innenstadt spannend und lehrreich zu gestalten, teilt Stadtsprecherin Cindy Heinkel mit.

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Die „Spielmeile“ und ihre teils interaktiven Stationen wurden konzipiert, um Kindern ihre Heimatstadt spielerisch näher zu bringen, zu entdecken und besser kennenzulernen. Die neuen Rucksäcke sind auf der Sonneberger Spielmeile der ideale Begleiter. Neben umfangreichen Informationen und Entdeckermaterialien wird das Angebot durch einen weiteren Rucksack ergänzt, der den beliebten Trendsport „Crossboccia“ leihweise in die Klassenzimmer bringt. Das Spiel kann so flexibel an den Stationen im Stadtzentrum, bei Ausflügen oder im regulären Sportunterricht eingesetzt und beim Mint-Koordinator ausgeliehen werden.

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Urkunde in jedem Heft

Jedes Kind erhält zudem ein Exemplar der 16-seitigen kindgerechten Spielmeile-Broschüre sowie des neuen „Somso-Pfades“ im Stadtpark. Insgesamt je 200 Exemplare wurden der Grundschule Oberlind übergeben. Die Hefte sind mit einer integrierten Urkunde versehen. Die Kinder können sie stolz ausfüllen, wenn sie alle Stationen durchlaufen haben. Das dient als zusätzliche Motivation, die Sonneberger Innenstadt auch nach Schulschluss mit Eltern, Verwandten und Freunden auf eigene Faust zu erkunden.

Wer sich privat für einen der „Spielmeile“-Rucksäcke interessiert, kann diesen gegen einen Unkostenbeitrag in einigen Ausgabestellen erwerben. Weitere Informationen gibt es im Internet.

www.sonneberg.de

Aufruf an die Schulen

Aufruf an alle Sonneberger Schulen und Horte:
Die Stadtverwaltung Sonneberg bietet allen Schulen bis zur 6. Klasse die Möglichkeit, ihr individuelles, hochwertiges und kostenfreies „Spielmeile“-Paket über die Stadtverwaltung abzurufen. Das Material bietet Lehrerinnen, Lehrern und Hortbetreuern hervorragende Facetten und didaktische Möglichkeiten zur direkten Einbindung in den Unterricht oder die Freizeitgestaltung.

Interessierte Schulen, Pädagogen und Hortleitungen können sich ab sofort direkt beim MINT-Koordinator der Stadt melden, um weitere Informationen zu erhalten oder ihre Bestellung aufzugeben:

Stadtverwaltung Sonneberg Ansprechpartner: Marco Kuhnt (MINT-Koordinator) Bahnhofsplatz 1, 96515 Sonneberg Kontakt: 03675/880-121, wirtschaftsfoerderung@stadt-son.de