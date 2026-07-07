Geschenk für Schulen: Sonneberg vergibt Spielmeile-Rucksäcke

Pünktlich vor dem Start der Sommerferien gibt es für die Schüler der Staatlichen Grundschule Oberlind Grund zur Freude: Vorige Woche übergaben der Hauptamtliche Beigeordnete Christian Dressel und Mint-Koordinator Marco Kuhnt insgesamt 16 „Spielmeile“-Rucksäcke – zwei Exemplare für jede Schulklasse. Die vielseitigen Materialien stehen ab sofort bereit, um die schulfreie Zeit im Hort sowie künftige Wandertage in die Sonneberger Innenstadt spannend und lehrreich zu gestalten, teilt Stadtsprecherin Cindy Heinkel mit.