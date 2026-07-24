Frank Fischer ist glücklich. So glücklich wie lange nicht. Er lacht seine beiden Frauen an. Hospizbegleiterin Kerstin Pfütsch ist da. Seine Frau Susanne steht mit gepacktem Trolley neben ihm. Vor dem Haus parkt ein Bus mit der Aufschrift „Wünschewagen“. Bis zu diesem Morgen war es nicht hundertprozentig sicher, ob es tatsächlich klappt. Denn wenige Tage zuvor hatte Frank Fischer einen Tiefpunkt. Er ist voller Vorfreude. Noch weiß er nicht, dass der Tag kein so gutes Ende nehmen wird.