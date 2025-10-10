Geschenk-Aktion: Jetzt werden die Kartons wieder gepackt

Jetzt werden wieder die Geschenkpakete liebevoll gepackt: für Kinder von zwei bis vier, fünf bis neun und zehn bis vierzehn Jahren. Die Sendungen reisen in diesem Jahr zu Mädchen und Jungen in der Ukraine, in Polen, Montenegro, Serbien, Nordmazedonien, Rumänien, Bulgarien, die Slowakei, Kroatien, Litauen, Lettland, Estland, Weißrussland und Ungarn – zu Kindern, denen es nicht so gut geht und denen so eine besondere Weihnachtsfreude bereitet wird. Als Paketinhalt wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien und Hygieneartikeln empfohlen. Auf Süßigkeiten sollte aus logistischen Gründen und wegen der schwierigen Einfuhrbestimmungen verzichtet werden. Wer diese dennoch mit einpacken möchte, bitte auf eine Mindesthaltbarkeit bis März 2026 achten. Flüssigkeiten, zerbrechliche Dinge, Kriegsspielzeug oder Literatur jeglicher Art (außer Bilderbücher) dürfen nicht mitgeschickt werden. Sollte etwas im Empfängerland nicht erlaubt sein, wird es anderweitig einer sozialen Verwendung zugeführt.