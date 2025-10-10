 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Jetzt werden die Kartons wieder gepackt

Geschenk-Aktion Jetzt werden die Kartons wieder gepackt

Nur noch gut zweieinhalb Monate bis Heiligabend: Zeit, die neue Saison von „Weihnachten im Schuhkarton“einzuläuten. Mehr als ein Dutzend Abgabestellen gibt es in der Region.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Geschenk-Aktion: Jetzt werden die Kartons wieder gepackt
1
Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Aktion: Weihnachten im Schuhkarton. Foto:  

Jetzt werden wieder die Geschenkpakete liebevoll gepackt: für Kinder von zwei bis vier, fünf bis neun und zehn bis vierzehn Jahren. Die Sendungen reisen in diesem Jahr zu Mädchen und Jungen in der Ukraine, in Polen, Montenegro, Serbien, Nordmazedonien, Rumänien, Bulgarien, die Slowakei, Kroatien, Litauen, Lettland, Estland, Weißrussland und Ungarn – zu Kindern, denen es nicht so gut geht und denen so eine besondere Weihnachtsfreude bereitet wird. Als Paketinhalt wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien und Hygieneartikeln empfohlen. Auf Süßigkeiten sollte aus logistischen Gründen und wegen der schwierigen Einfuhrbestimmungen verzichtet werden. Wer diese dennoch mit einpacken möchte, bitte auf eine Mindesthaltbarkeit bis März 2026 achten. Flüssigkeiten, zerbrechliche Dinge, Kriegsspielzeug oder Literatur jeglicher Art (außer Bilderbücher) dürfen nicht mitgeschickt werden. Sollte etwas im Empfängerland nicht erlaubt sein, wird es anderweitig einer sozialen Verwendung zugeführt.

Nach der Werbung weiterlesen

Wer keinen Schuhkarton zur Hand hat, kann vorgefertigte Geschenkkartons in den Annahme- und Sammelstellen abholen oder unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Die fertig gefüllten Pakete können bis zum 17. November zu den Abgabestellen gebracht werden. Pro beschenktem Kind wird eine Geldspende von zehn Euro für den kostenintensiven Transport erbeten.

Nur Neues

Wichtig: Es sollten nur neue Artikel, Spielzeuge und Kleidung in die Päckchen kommen. „Dies ist einfach eine Frage des Respekts dem Beschenkten gegenüber. Benutzte Plüschtiere, kaputte oder unvollständige Spielzeuge, benutzte Hygieneartikel oder schmutzige und defekte Kleidungsstücke machen keine Freude. Im Gegenteil – sie verursachen unnötige Kosten, wenn sie aussortiert und entsorgt werden müssen. Weiterhin verbieten manche Länder die Einfuhr von gebrauchter Kleidung und gebrauchtem Spielzeug“, betonten die Initiatoren der Geschenkaktion.

Wer keine Zeit hat, selbst einen Schuhkarton zu füllen, für den gibt es Oskar. Hinter dem Namen verbirgt sich der Online-Schuhkarton. Hier lässt sich online selbst entscheiden, wer beschenkt werden und was in das Päckchen alles kommen soll. Helfer packen dann die Geschenke ein und schicken sie auf die Reise.

Die Abgabestellen

Mehr als ein Dutzend Abgabestellen gibt es in Meiningen und Umgebung. Das sind der Bildungsträger Meiningen e. V. (Am Flutgraben 1), die Stadt- und Kreisbibliothek (Ernestinerstraße 38), das Kinderhaus Regenbogen (Synagogenweg 2), das Blumenhaus Menzel in Untermaßfeld (Friedrich-Engels-Str.9), die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“in Untermaßfeld (Theo-Neubauer-Straße 4), die Kindertagesstätte „Neubrunner Spatzen“ in Neubrunn (Mittelstraße 17), der Kindergarten „Kleine Sandhasen“ in Walldorf (Thomas-Müntzer-Straße 3), die Georg-Apotheke im Rewe-Markt (Leipziger Straße), die Georg-Apotheke in der Kristallpassage (Leipziger Straße), das Henfling-Gymnasium (Moritz-Seebeck-Allee 1), die Goethe-Apotheke (Charlottenstraße 7), der Bildungsträger Meiningen e.V. (Marienstraße 10) und seine Schmalkalder Außenstelle (Auergasse 15 -17), die Heilpädagogische und integrative Kindertagesstätte (Landsberger Straße 81) und die Christusgemeinde Meiningen (Saarbrückener Straße 2).