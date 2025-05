Abschied nehmen, Zukunft begrüßen. So steht es auf dem Schild im Schaufenster des Uhren- und Schmuckgeschäftes Steigleder im Steinweg. So mancher Stammkunde fragt vorsichtig nach, ob denn das Geschäft geschlossen werde, was jammerschade wäre. Birgit Hertwig verneint entschieden. „Das Geschäft bleibt. Aber ich gebe es in andere Hände.“ Alles hat seine Zeit. Birgit Hertwig will, dass der traditionsreiche Laden in Suhl für die Suhler erhalten bleibt. Er soll Zukunft haben. Mit diesem Gedanken hat sie Ausschau gehalten nach einer Nachfolge. Nach jemanden, der übernimmt. Die Ausschau war auf Langfristigkeit ausgelegt und darauf, alles in Ruhe und geordnet über die Bühne zu bringen. Jetzt hat sich die Chance dafür ergeben. Also übergibt sie das Geschäft auch jetzt. „Und zwar in gute Hände“, ist die fast 64-Jährige überzeugt.