Geschäftstüchtige Schwester: Kimi Antonelli als Kaufanreiz auf dem Flohmarkt

Antonelli und die Vettel-Tradition

Antonelli erzählte in dem Interview auch von einem besonderen Ritual: Der Teenager aus Bologna küsst vor jeder Ausfahrt seinen Dienstwagen. "Das Auto mag zwar nur ein Gegenstand sein, aber ich spüre eine Art spirituelle Verbindung zu ihm", sagte er. "Wenn ich ihn gut behandle, wird er es mir zurückgeben. Ich habe ihm noch keinen Namen gegeben, aber ich möchte ihm einen geben - mal sehen, wie die Ergebnisse ausfallen und wie er dann heißen wird."