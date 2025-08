„Wenn’s nur immer so gewesen wäre“, sagt Andrea Rexhäuser. Sie steht hinterm Verkaufstresen und blickt in ihren kleinen Laden, wo sich zeitweise beinahe zehn Leute gleichzeitig tummeln. So viele, wie schon lange nicht mehr. Sie alle schauen, ob sie in den Regalen noch ein schickes Shirt oder eine Jeans für sich finden oder ob an den Kleiderstangen noch ein passendes Hemd, eine Bluse oder eine Jacke zum Mitnehmen hängt. Noch vor wenigen Wochen hätte sich Rexhäuser über derlei Andrang in ihrem Steinacher Geschäft „Wittig – Fashion and Wine“ einfach nur gefreut. Dieser Tage aber beobachtet sie das Treiben mit gemischten Gefühlen. Zum einen – na klar – mit Freude. Zum anderen mit Betroffenheit, weil sie weiß, dass damit bald Schluss sein wird. Denn der Grund für den regen Kundenbesuch ist nicht etwa eine besondere Verkaufsaktion, sondern der bereits laufende Ausverkauf. Noch in diesem Monat wird Rexhäuser ihren Laden schließen.