Die Geschäftsstelle der Kreissparkasse Hildburghausen am Eisfelder Markt ist nach einem halben Jahr Bauzeit nicht wiederzuerkennen. In ihrem Innern ist Moderne verbunden mit Historischem. Die Region spiegelt sich in der Ausstattung wider: Holz, das auf den Thüringer Wald hinweist, Fotos des Hobbyfotografen Fredi Hofmann, die für ein Heimatgefühl sorgen, genau wie die Silhouette der Stadt Eisfeld hinter dem Tresen.