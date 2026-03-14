„Ein Selbstläufer ist es nicht. Ich muss für meinen Laden kämpfen“, sagt Christiane Holland-Letz, als sie Trockenblumen arrangiert. Seit Juli 2025 führt sie die kleine Boutique „Zum Verliebenstein“ in der Heinrich-Mann-Straße. Nur wenige Minuten vom Neuen Kurpark in Bad Liebenstein entfernt, bietet sie auf gut 60 Quadratmetern Ladenfläche Dekorationsartikel, Geschenkideen und Wohnaccessoires an.