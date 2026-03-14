„Ein Selbstläufer ist es nicht. Ich muss für meinen Laden kämpfen“, sagt Christiane Holland-Letz, als sie Trockenblumen arrangiert. Seit Juli 2025 führt sie die kleine Boutique „Zum Verliebenstein“ in der Heinrich-Mann-Straße. Nur wenige Minuten vom Neuen Kurpark in Bad Liebenstein entfernt, bietet sie auf gut 60 Quadratmetern Ladenfläche Dekorationsartikel, Geschenkideen und Wohnaccessoires an.
Geschäftsleben im Wartburgkreis Der Erfolg kommt nicht von allein
Susann Eberlein 14.03.2026 - 07:00 Uhr