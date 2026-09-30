Geschäftsklima: Optimistische Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft

Dresden - Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hellt sich weiter merklich auf. Wie das Ifo-Institut in Dresden mitteilte, stieg der Geschäftsklimaindex im September auf 91,1 Punkte. Im Vormonat lag der Wert des Stimmungsbarometers für die regionale Wirtschaft Ostdeutschlands bei 89,9 Punkten. Die befragten Unternehmen schätzten ihre aktuelle Geschäftslage deutlich besser ein und äußerten sich zugleich etwas optimistischer zu ihren Geschäftserwartungen.