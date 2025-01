Gute Stimmung nur im Baugewerbe

Im ostdeutschen Handel und im verarbeitenden Gewerbe trübte sich das Geschäftsklima demnach im Dezember leicht ein. Der Einzelhandel bewertete seine Geschäftserwartungen geringfügig ungünstiger, der Großhandel hingegen blickt seinem zukünftigen Geschäftsverlauf spürbar pessimistischer entgegen.



Im ostdeutschen Bauhauptgewerbe stieg die Stimmung dagegen deutlich an. Die befragten Bauunternehmen gaben an, dass sich ihre Geschäftslage erheblich verbesserte. Ihre Erwartungen an den zukünftigen Geschäftsverlauf hoben sie gleichzeitig spürbar an.