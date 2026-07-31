Für einen Freitag, noch dazu mitten in der Urlaubszeit, hatten sich bemerkenswert viele Menschen Zeit für den Abschiedsempfang von Volker Albrecht in der Meininger Dampflokerlebniswelt genommen: aus Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Verband und Institutionen. Der langjährige Chef von Meininger Wohnungsbaugesellschaft (seit 13 Jahren) und Kommunaler Bau- und Entwicklungsgesellschaft (seit 17 Jahren) wird geschätzt – für seine empathische Art, seinen Teamgeist, für Verlässlichkeit, kaufmännischen und sachlichen Verstand. Das klang aus zahllosen Glückwünschen und Grußreden an diesem Vormittag heraus.