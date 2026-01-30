„Suhl ist sehr schön und ein attraktiver Standort“, sagt die Geschäftsführerin der Firma Tele-Thorwarth Sandra Thorwarth. Eine Ansicht, die einige Suhler so nicht unterschreiben würden. Viele Geschäfte schließen und die Innenstadt wird leerer. Es geht aber auch anders. Der wiedereröffnete T-Punkt in der Bahnhofstraße zeigt das Gegenteil. „Wir möchten den Standort Suhl beleben“, sagt Sandra Thorwarth. Das haben sie geschafft. Von außen erkennt man gleich: Die Magenta Farbe erstrahlt in neuem Glanz. Gemütlich und behaglich sind die wiedereröffneten Räume des Telekom-Shops.