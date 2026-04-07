Geschäftsbericht: Samsung prognostiziert historischen Rekordgewinn

Seoul - Samsung Electronics sagt im Zuge des anhaltenden KI-Booms einen historischen Rekordgewinn voraus. So erwartet der südkoreanische Elektronikriese in seinem aktuellen Geschäftsbericht für das erste Jahresquartal ein Betriebsgewinn von 57,2 Billionen Won (umgerechnet knapp 32,3 Milliarden Euro). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Verachtfachung des Gewinns - und dem höchsten Wert, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je in einem Geschäftsquartal erzielen konnte. Der operative Gewinn für das gesamte Jahr 2025 betrug 43,6 Billionen Won.