Nachdenklich steht Nadine Eckardt zwischen Kleiderständern und Regalen, in ihrem kleinen Geschäft am Meininger Marktplatz. Noch hängen modische Lieblingsstücke an den Stangen. Taschen, Ohrringe, Ketten, Schals und Mützen sind ordnungsgemäß an ihrem Platz, doch die Zukunft ist längst besiegelt. Denn Ende August wird das einstige „Tally Weijl“, das Nadine Eckardt später in „We All“ umbenannte, für immer schließen. „Bis dahin sollte hier alles abgewickelt sein“, erzählt die 44-Jährige mit gedämpfter Stimme. Besonders schmerzt sie, dass ausgerechnet in diesem Jahr ein ganz besonderer Geburtstag angestanden hätte. Am 28. September hätte sie das 20-jährige Bestehen ihres Geschäfts gefeiert. Statt einer Feier wird nun an diesem Tag Leere in dem Geschäft in bester Meininger Geschäftslage herrschen.