Noch einmal wird es am morgigen Sonntag weihnachtlich am Pulverturm in Schmalkalden. Die Floristinnen der „Blumengalerie“ laden zur traditionellen Adventsausstellung ein. Festliche Gestecke, Dekorationen und jede Menge Ideen für die bevorstehende Adventszeit dürften wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher anziehen - ebenso wie selbstgebackene Plätzchen und der erste Glühwein der Saison.